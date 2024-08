Grosseto prima edizione per la ciclostorica ‘La Batignanese’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 22 agosto 2024)– Nasce ladellaLa Batignanese: un raduno d’epoca per appassionati di biciclette storiche. Dopo il successo della prova generale dello scorso 26 ottobre, Fiabe Ciclostorici Maremmani, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizzano il primo cicloraduno d’epoca per bici da corsa e rampichini, in programma domenica 13 ottobre. L’evento, di tiratura nazionale ed aperto a tutti gli appassionati, prevede la partecipazione di biciclette da corsa su strada, mezza-corsa o ciclocross costruitedel 1987 oltre a mountain bike costruitedel 1996. Il raduno è fissato per le 8 del mattino agli impianti sportivi di Batignano. Da lì, i ciclostorici partiranno per due percorsi: uno lungo di 60 chilometri che raggiungerà il suggestivo borgo di Montepescali, e uno corto di 40 chilometri.