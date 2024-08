Grande Fratello | svelati chi sono gli 8 concorrenti vip della prossima edizione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 22 agosto 2024)8,vip ei nuovideldi Alfonso Signorini. A loro ovviamente si aggiungeranno una miriade di personaggi sconosciuti e altri vip che probabilmente entreranno in corsa. A dare questi nomi è stato il sempre ben informato Davide Maggio. Dalla lista ufficiale mancano all’appello moltissimi nomi trash che avevano anticipato testate importanti come TvBlog, FanPage e lo stesso Davide Maggio; ovvero l’ex velina Shaila Gatta, l’attore Luca Calvani, il triangolo di Temptation Island formato da Lino, Alessia e Maika; le ex di Non è la Rai Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo e pure il modello Javier Martinez. Nomi che – probabilmente – potrebbero essere aggiunti all’ultimo e/o entrare in corsa o come riserve.