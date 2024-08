Emergenza Idrica ad Atri | Crisi Temporanea o Sintomo di un Problema Più Grave?

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’antica città di, situata nella provincia di Teramo, Abruzzo, sta vivendo una delleidriche più significative degli ultimi decenni. La scarsità d’acqua, unche ha colpito diverse regioni d’Italia negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici, sembra essersi acutizzata nel piccolo comune, causando disagi non solo alla popolazione ma anche all’agricoltura locale e alle attività produttive. Cause dellaLe cause dell’adsono molteplici e interconnesse. Tra le principali, si possono elencare: Cambiamenti Climatici: Le temperature medie in aumento e la riduzione delle precipitazioni hanno influito negativamente sulle riserve idriche locali. L’inverno più mite e la scarsità di nevicate hanno ridotto significativamente la ricarica delle falde acquifere.