Distrutta la sede bene confiscato del centro sportivo di Montespaccato a Roma | Voglio intimidirci si sbagliano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il presidente di Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni, che lo scorso luglio insieme all’intero CdA dell’azienda pubblica di servizi si era rivolto alle istituzioni invitandole a sottoscrivere un patto di comunità per, sull’atto di vandalismo che ha interessato l’impiantonon ha dubbi: “È un attacco al Quartiere e a chi si impegna per migliorarlo. Se qualcuno pensa die costringerci ad andare via si sbaglia di grosso. Lo abbiamo già detto – ribadisce Monnanni – anche se rimanessimo soli e senza alcun aiuto noi non abbandoniamo”. Monnanni sottolinea poi l’impegno e o risultati raggiunti in sei anni “contando solo sulle nostre forze”: dimostrano “che questo quartiere merita un presente e un futuro ben diverso da quello del clan Gambacurta”.