Da 74 anni l’estate a villa Casadei | Con Romagna mia mi commuovo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Da ben 74arriva in vacanza a Gatteo Mare e da quando è in pensione ci rimane da giugno a settembre. Nel 1950 in pensione e dal 1952 a oggi sempre in uno degli appartamenti di proprietà, prima del maestro Secondoe poi, dopo la sua morte, avvenuta il 19 settembre 1971, della figlia Riccarda. Lei è Antonietta Gualandris, 92, nata a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo e residente a Bagnatica, sempre in provincia di Bergamo. Come nacque la scelta di Gatteo Mare? "Lavoravo in un cotonificio e il titolare mandava gli operai, che avevavo qualche malattia che non andava bene per quel lavoro, al mare in estate. E lui per i suoi 200 operai bisognosi di cure di mare scelse Gatteo Mare. Io facevo le sabbiature".