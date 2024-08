Chirurga anconetana sotto le bombe a Gaza con Medici senza Frontiere | Gli occhi riconoscono il dolore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ancona, 22 agosto 2024 – Cardiole. Federica Iezzi, dottoressa in servizio da anni nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale regionale di Torrette, da una decina di giorni è entrata all’interno della Striscia diper motivi umanitari e sta operando in uno dei centri sanitari ancora attivi coordinati da. È soltanto l’ultima missione, probabilmente tra le più delicate e rischiose, in cui è stata impegnata la Iezzi, cardiodi altissimo livello, ma anche espertanegli scenari di guerra da ormai quasi vent’anni.