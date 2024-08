Chiesa l’Inter un miraggio Il Barcellona può sbloccare | ore decisive! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) La pista Inter si allontana sempre più da Federico Chiesa, che si avvicina invece al. Le prossime ore potrebbero risultare importanti per i blaugrana, che devono risolvere una questione prima di procedere. SEMPLICE IDEA – Dopo la notizia della drastica rottura tra la Juventus e Federico Chiesa non sono mancati i rumors di mercato che hanno tirato in ballo l’Inter. Nulla di concreto, però, nell’ultima settimana nell’ambito di quella che è parsa una pura e semplice suggestione dei tifosi, piuttosto che una vera e propria intenzione della dirigenza nerazzurra. Chiesa, adesso, sembra sempre più lontano, oltre che dall’Inter e dalla Juventus, anche da tutto il campionato di Serie A.