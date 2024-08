America’s Cup 2024 regata preliminare Barcellona | avvio agrodolce per Luna Rossa nel day-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) E’ iniziato nel modo peggiore possibile, con un ritiro prematuro per un problema elettronico contro New Zealand, il percorso di, il team italiano oggi ai nastri di partenza dell’ultimadell’Cup in quel di, poi però il pronto riscatto nel duello con Orient-Express., quest’oggi, con l’ambizione per Max Sirena e per i suoi compagni di rivivere il sogno di tre anni fa nell’atto finale con New Zealand, che avendo vinto l’ultima edizione ha anche potuto scrivere il regolamento di questa AC37, è ripartita proprio contro i campioni in carica – che hanno battuto il team italiano nell’ultimo palpitante atto del 2021 – nel Race 2, ma le cose non sono andate per il verso giusto in una gara che comunque non mette in palio punti per il torneo degli sfidanti, la Luis Vuitton Cup.