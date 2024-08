Altro che ius scholae l’Italia regala la cittadinanza a tutti | i numeri

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago – In Italia lanon è certo una merce preziosa. Beninteso che le ragioni per richiederla in modo così ossessivo non ci siano: uno straniero può fare praticamente tutto nel nostro Paese a parte votare, di conseguenza non si comprende un’insistenza così pervicace da parte della cultura dominante. Anzi, si comprende, ma tralasciamo questo aspettoconcentriamoci sugli ultimi dati relativi alla concessione dei documenti diitaliana, riportati dal Giornale. Italia, è record diconcessa agli stranieri: quasi nessuno in Europa come noi La tendenza è relativa ad anni e anni. A marzo l’ultimo aggiornamento già ci vedeva padroni della scena immigrazionista “col passaporto”. Come i dati precedenti.