Yes she can | Barack e Michelle Obama sostengono Kamala Harris Il discorso

(Di mercoledì 21 agosto 2024), la coppia d’oro della politica americana, hanno espresso il loro pieno sostegno a. “Yes, she can”, riprendendo lo storico slogan della campagna di“Yes, we can”. La Convention democratica a Chicago ha visto il ritorno della “speranza”, di cui ha parlato in particolar modo l’ex First Lady,. In molti speravano in una sua candidatura nella corsa alle presidenziali contro Donald Trump., le parole a favore di“Siamo pronti per la presidente. È una persona che ha passato la vita a lottare per le persone che hanno bisogno di una voce”. Uno degli slogan politici più famosi degli ultimi anni, “Yes, we can”, è stato reinterpretato daper, a cui va tutto il sostegno.