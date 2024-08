Vuelta a España Garzelli | Roglic il favorito ma occhio a Mas Per Tiberi importante banco di prova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A conclusione della quarta tappa delladi Spagna abbiamo raggiunto telefonicamente l’ex professionista Stefanoper stilare un bilancio di questi primi giorni di corsa spagnola, che al momento vedono leader della generale Primoz. Al momento il migliore tra gli italiani è il nostro Antonioa 38” dallo sloveno. Stefano, a Pico Villuercos tappa e maglia a. Abbiamo già avuto le prime risposte di questa? “Sì, assolutamente.è il grandema c’era l’incognita della caduta al Tour ma ha dimostrato di stare bene e di essere ilper questa. Siamo solo alla quarta tappa e in tre settimane può succedere di tutto. E’ una corsa dura e il caldo sta facendo soffrire parecchi corridori”. È abitudine nelle corse in Spagna mettere i Gpm o gli arrivi a ridosso di una curva. Come mai? “È vero, è un’osservazione molto interessante.