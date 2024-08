Vi sentite minacciati da gay e libertà? Correte da Putin magari è la volta buona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) E se il decreto firmato daper concedere asilo politico in Russia agli occidentali che si sentonoda gay efosse la? Laper vedere personaggi come Salvini, Vannacci e – aggiungo – il piemontese Maurizio Marrone, fare le valige ed andarsene? Certo, per quel che si legge, il provvedimento rischia di lasciare l’amaro in bocca a quanti sognano l’approdo definitivo nella terra dell’ordine e della normalità, dove la tradizione fa da baluardo alla “castomizzazione” della morale ad esclusivo vantaggio del consumismo edonista e del capitale, perché offre soltanto un temporaneo permesso di soggiorno in Russia: non la piena e definitiva cittadinanza. Ma tant’è: la strada è aperta e consente almeno di mettere ciascuno di fronte alla possibilità di scegliere. Tra cosa? Sgombriamo il campo dalla fuffa.