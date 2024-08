Veliero affondato i sommozzatori | all’interno gli spazi sono ridottissimi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024), istanno incontrando difficoltà per estrarre i corpi dei dispersi: “gli” Illunedì mattina a largo di Palermo è stato denominato “la piccola Concordia” per le difficoltà di recupero dei corpi dei dispersi, così come furono difficili le operazioni di recupero della Costa Concordia: “Il Bayesian è una piccola Concordia, laggiù a 50 metri di profondità è veramente difficile avanzare” raccontano idei Vigili del Fuoco. “I sub devono affrontare difficoltà notevoli – racconta Luca Cari, responsabile della comunicazione d’emergenza del Comando generale dei Vigili del Fuoco –delglie se si incontra un ostacolo è molto complicato avanzare e quasi impossibile trovare dei percorsi alternativi”.