Tor Bella Monaca cocaina e munizioni di armi da guerra in casa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 – I carabinieri della Stazione di Roma Torhanno arrestato un 36enne italiano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di. I Carabinieri hanno notato un uomo in atteggiamento sospetto in Fosso di Fontana Candida; dopo averlo fermato per un controllo, i militari lo hanno trovato in possesso di 8 dosi die la somma di 220 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Da una successiva perquisizione estesa presso il domicilio dell’uomo, sono stati rinvenuti numerosi strumenti legati all’attività di spaccio, tra cui materiali per il confezionamento della droga e la pesatura di precisione. Oltre allo stupefacente, i carabinieri hanno rinvenuto ben 18di pistola e 7 cartucce dida, illegalmente detenute.