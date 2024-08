Temptation Island 11 Maika Randazzo interessata a Mirko Brunetti? Lei sbotta e svela come stanno davvero le cose

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A quasi un mese dalla fine di11, i telespettatori del reality attendono con trepidazione l’inizio della dodicesima edizione, che debutterà a settembre. Nel frattempo, i protagonisti dell’undicesima edizione continuano a far chiacchierare gli utenti del web. Di recente, l’attenzione si è spostata sull’ex tentatriceche, alla fine del programma condotto da Filippo Bisciglia, aveva iniziato a frequentare Lino Giuliano. Il 29enne napoletano ha partecipato al docu-reality di Canale 5 in coppia con l’ormai ex fidanzata Alessia Pascarella. Ma, con il passare dei giorni, ha palesato il suo interesse per la single. Alessia ha così deciso di lasciarlo dopo svariati falò di confronto. La conoscenza tra Lino e, però, non si è protratta a lungo in quanto poco tempo dopo i due si sono allontanati.