Spezia | attestata agibilità della nuova Tribuna dello stadio Picco

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “La Commissione Provinciale di Vigilanza, riunitasi in data 13 agosto, ha constatato il completamento dei lavori di allestimento degli ulteriori spazi del settore, già resi fruibili a decorrere dallo scorso 10 maggio, e si è espressa in maniera favorevole per l’dell’impianto sportivo e per l’apertura al pubbliconella sua interezza“. Recita così la nota ufficiale pubblicata dallo, che informa dell’apertura. “Per effettodeterminazione assunta, la capienza complessiva“Alberto” viene rideterminata in 12.037 posti a sedere, così suddivisi:n. 970 posti, Sky Box n. 64 posti, Field Box n. 231 posti,Stampa n. 74 posti, Distinti n. 3207 posti, Curva Ferrovia n. 4014 posti, Curva Piscina Locali n. 1977, Curva Piscina Ospiti n. 1500 posti.