Sharon Verzeni il supertestimone che non parla e i problemi con il dna Il punto sulle indagini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il caso di, uccisa in circostanze ancora avvolte nel mistero, continua a essere un rompicapo per gli inquirenti. Ogni volta che sembra emergere una pista concreta, qualcosa complica ulteriormente la situazione. Tra i punti più intriganti, c’è la presenza di unche, nonostante la possibilità di aver assistito al delitto, non collabora con le autorità.Leggi anche:, genitori in caserma: spuntano delle liti col fidanzato Interrogata la madre di Ruocco Questa mattina, 21 agosto, è arrivata in caserma Maria Rosa Sabadini, madre di Sergio Ruocco, fidanzato di. Gli interrogatori proseguono, cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno già sentito per diverse ore i genitori die altri membri della sua famiglia.