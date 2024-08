Schianto mortale in moto Cade e centra un palo della luce La vita di Elena finisce a 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Unoimprovviso, terribile, fatale, edCaronni non c’è più. Una ragazza di 17, deceduta nella notte tra martedì e mercoledì, in ospedale, a seguito di un incidente stradale. È avvenuto a Meda. Una tragedia che ha sconvolto tutti. Un’altra giovanespezzata sulle strade. La vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine, per poter chiarire al meglio cause e dinamica. Al momento si sa che la giovane aveva trascorso la serata a casa propria, insieme con alcuni amici. Una serata estiva come tante altre, con alcuni coetanei. Pochi minuti prima di mezzanotte, decidono di uscire. Sono tutti dotati die scooter. Anche, che ha unaenduro 125, di cui va particolarmente fiera. A quanto pare deve fare rifornimento, non è chiaro se esce solo per quello o per proseguire la serata fuori con gli altri.