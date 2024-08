Sagra del pesce paella e tributo ai Pinguini Tattici Nucleari | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La “Festa dello sport –del” a San Pellegrino Terme, il Festival dellavalenciana e della sangria” all’estivo Spritz&Burger ad Albino, ilaialla Gerundium Fest di Casirate d’Adda, l’inizio della nuova edizione di “Food Film Fest” in piazza Mascheroni in Città Alta, cinema all’aperto e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 21 agosto. Ecco gli appuntamenti.Sino al 25 agosto 2024 all’estivo Goisis, a, si terrà “Romagna mia –della Riviera”. L’appuntamento è tutte le sere dalle 19, fra convivialità e divertimento. C’è sempre stato un legame speciale trae la Romagna, fin dai tempi della Freccia Orobica. Per questa occasione la tratta si inverte e il treno porta i sapori della Riviera a Monterosso.