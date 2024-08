Ricercato 60enne arrestato in un affittacamere di Maddaloni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 21 agosto 2024). Un uomo di 60 anni, originario di Napoli,perché colpito da un ordine di esecuzione per una condanna per appropriazione indebita è stato rintracciato dagli agenti della squadra mobile della Questura di Caserta e dagli agenti del commissariato di polizia di Marcianise. L’uomo era alloggiato temporaneamente in un, e il suo nome era stato inserito nella banca dati Sdi come da ricercare per una condanna emessa dal Tribunale di Macerata per appropriazione indebita di materiale elettrico. Ilè stato associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ove sconterà la pena.L’attività rientra nell’azione di prevenzione dei reati predisposta per la stagione estiva.