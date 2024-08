Record di vendite militari USA | oltre 80 miliardi di dollari nel 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha autorizzato lo scorso 19 agosto la Germania, l'Italia e la Danimarca ad acquisire una serie di armamenti prodotti negli USA, inclusa una potenziale vendita di circa 600 missili Patriot e relativi equipaggiamenti a Berlino, per un valore di cinquedi, come riportato dalla Defense Security Cooperation Agency (DSCA) del Pentagono.Questi missili, fabbricati da Lockheed Martin e conosciuti come PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), sono sempre piu’ richiesti richiesti, data l'importanza crescente delle difese aeree, evidenziata dalla guerra in Ucraina e l'esigenza dei paesi occidentali di rifornire le proprie scorte. In passato, la Germania aveva già inviato all'Ucraina sistemi di difesa Patriot e missili.