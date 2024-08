Palacios a ore l’incontro per chiudere! L’Inter ha il nuovo Bastoni – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024)è a un passo dall’acquisto di Tomas, promettente difensore centrale argentino classe 2003. Come confermato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola, nelle prossime ore è previsto un incontro decisivo. INCONTRO DECISIVO –oggi incontrerà i dirigenti dell’Independiente Rivadavia, probabilmente già in mattinata, perdefinitivamente la trattativa per il giovane Tomas. I dirigenti del club argentino, che si sono già imbarcati per l’Italia, saranno accompagnati dalmediario argentino che sta curando l’operazione direttamente da Milano.ha messo sul tavolo un’offerta di 6,5 milioni di euro, con la possibilità di aggiungere bonus per convincere definitivamente l’Independiente Rivadavia a cedere il giocatore.