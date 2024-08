Muore a DisneyWorld per una reazione allergica ma da contratto non può fare causa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La Disney, dopo che una persona è morta dentro al parco divertimenti, ha trovato uno stratagemma per evitare di finire in tribunale La Disney finisce in tribunale per uno scandalo avvenuto in uno dei suoi parchi. Per la precisione di troviamo al Disney World in Florida. I protagonisti di questa tragica vicenda sono una coppia di fidanzati e uno dei camerieri che lavorano negli svariati ristoranti sparsi per il parco divertimenti americano. Il loro incrocio si è rivelato fatale per una donna statunitense di 42 anni. Quest’ultima ha drammaticamente perso la vita per una intossicazione alimentare, dovuta ad alcuni allergeni che erano presenti dentro il suo piatto. Un errore imperdonabile che, però, ha rischiato e rischia tutt’ora di passare inosservato anche agli occhi della legge. Un uomo faalla Disney (Pixabay) – Notizie.comIl tutto è avvenuto un anno fa.