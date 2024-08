Morata nuovo esame dopo l’infortunio | derby Inter-Milan a rischio?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ha riportato un infortunio muscolare, che lo mette in bilico per il. L’attaccante spagnolo oggi si è sottoposto a esami strumentali per capire l’entità del problema fisico. LO STOP – Alvaroha debuttato ufficialmente dagiocatore delsabato scorso, subentrando nella ripresa contro il Torino e avviando la rimonta nel finale da 0-2 a 2-2. Ma l’attaccante spagnolo era reduce, alla vigilia, da un infortunio evidentemente non superato. Durante la partita, pur chiudendola regolarmente, ha riportato unproblema fisico che lo ha costretto a svolgere gli esami strumentali. Già lunedì sera è circolata la voce, ieri è diventata conferma con le prime informazioni.