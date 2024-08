Mario Serpa torna a pungere Claudio Sona e il suo fidanzato Nicholas

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il primo Trono Gay ormai risale a un’altra era televisiva, sono lontanissime le serate dinei locali, la faida post rottura, le frecciatine social e le rivelazioni di Juan Fran Sierra. Da anni l’ex tronista sta insieme aCornia, mentre Serpiko si è trasferito a New York ed è lontano dal mondo dello spettacolo. In vista del presunto comeback del Trono Gay a Uomini e Donne, una settimana fasi è svegliato e dal nulla ha lanciato una frecciatina al suo ex flirt (chiamarlomi pare un attimo esagerato). La shade ha destato dal sonno anche uno dei fanclub più accaniti di sempre, le Clarine, che quasi una decade fa ci hanno regalato delle perle memorabili.ha deciso di sfamare il popolo di TikTok: la frecciatina velenosa e il risveglio delle Clario.