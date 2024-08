Landini fa scena muta sul caso Stellantis A protestare sono i sindacalisti Usa che minacciano lo sciopero

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Mentre a casa nostra Mauriziodorme sul, non altrettanto fanno iUsa. Il paradosso. Come sappiamo il gruppo degli Elkann manda a casa e in cassa integrazione quindicimila operai e dipendenti. Ma nel contempo dà 36 milioni di euro di stipendio al suo amministratore delegato, Carlos Tavares, e 4 milioni di compenso al rampollo della famiglia, Jonn. La Cgil ha detto qualcosa?. Invece a preoccuparsi e a chiedere conto asu quali siano i piani aziendali per il futuro di alcuni stabilimentiamericani. Curioso., la Cgil etacciono A sottolinearlo è un vibrante editoriale di Maurizio Belpietro. Negli Usa “i rappresentanti dei lavoratori infatti, paiono preoccupati dalla nebbia che sovrasta le strategie del gruppo automobilistico.