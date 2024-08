Juve si prova la carta Chiesa-Barcellona | richiesta da 15 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Torino, 21 agosto 2024 – I classici due piccioni con una fava. Laè pronta a cedere Federico, a patto che ilraggiunga una cifra di 15di euro. Sarebbe un affare, perché da un lato toglierebbe il rischio del parametro zero e dall’altro eliminerebbe la possibilità di Beppe Marotta di fare il grande colpo nel 2025. Un affarone per Giuntoli. Poi le entrate. Kalulu è a Torino per le visite, affare fatto, mentre si arrivano alle curve decisive per Koopmeiners e Gonzalez.: si può fare Meglio alche all’Inter. Banalmente. Federicoresta separato in casa e Thiago Motta non sembra intenzionato a concedergli una opportunità, così serve una soluzione di mercato.