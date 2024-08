Inter rifinitura a San Siro come da tradizione prima del Lecce – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’torna a giocare a Sandopo l’esordio in Serie A col Genoa nella sfida terminata in pareggio.riportato dal Corriere dello Sport, la squadra allenata da Simone Inzaghidi consueto si allenerà “in casa”della sfida contro ilDA– La stagione è appena iniziata, ma l’di Simone Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso.da, la squadra nerazzurra svolgerà lapre-partita direttamente a San, che ospiterà il loro esordio casalingo. Venerdì prossimo, dunque, Lautaro Martinez e compagni si ritroveranno sotto le luci del Meazza per ultimare i preparativi in vista della sfida contro il, prevista per sabato.