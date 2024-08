Il ’grand tour’ Unahotels Otto test prima del via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I motori biancorossi iniziano a scaldarsi. È di fatto iniziata ieri, con lagiornata di allenamenti al ‘PalaBigi’, la nuova stagione della Pallacanestro Reggiana. Per il secondo anno consecutivo non ci sarà il ritiro a Castelnovo Monti, una bella consuetudine messa nel ripostiglio dal general manager Claudio Coldebella per rendere più immediato l’inserimento dei ‘nuovi’ in città, ma che speriamo possa tornare d’attualità negli anni a venire. Per il momento gli appassionati del nostro appennino dovranno accontentarsi dellaamichevole ufficiale che si terrà mercoledì 4 settembre, alle ore 20, al ‘PalaCattaneo’. Per quell’occasione lasfiderà la Fortitudo Bologna allenata da coach Devis Cagnardi e che in campo avrà un altro ex come il cecchino Pietro Aradori.