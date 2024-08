Harley Davidson retromarcia su cultura woke e Lgbt | con l’inchino al politically correct i clienti gli hanno voltato le spalle

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Piove sul bagnato in casa: la celebre casa motociclistica statunitense, entrata nell’immaginario collettivo grazie a film come Easy Rider e Il selvaggio, travolta dalle polemiche per aver sposato l’agenda DEI (diversità, uguaglianza, inclusione). Galeotto fu il video di Robby Starbuck – regista di clip musicale e documentarista salito agli onori del web con l’investitura da influencer politico conservatore – che in un contenuto multimediale di appena 9 minuti postato su X ha attaccato il celeberrimo marchio di Milwaukee perché «la casa di appassionati cultori del mito che viaggia sulle due ruote «non è allineata con i suoi». Di Più: ha puntato il dito contro l’azienda con sede nel Wisconsin per aver sposato i diktat, ospitando un boot camp, sponsorizzando eventi Pride e sottoponendo i dipendenti bianchi all’”indottrinamento Dei“.