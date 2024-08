Esclusiva TTN Lauri | Il calcio è importantissimo nella mia vita

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Inper Terzotemponapoli, Giuseppe, avvocato penalista del Foro di Napoli e titolare della AGL Management Exsclusive Sports Law from Naples to the World, ha voluto fare una chiacchierata con noi in occasione del suo quarantesimo compleanno. Giuseppecompie 40 anni. Innanzitutto tanti auguri.Te la senti di fare una sintesi di questi quaranta anni, moltissimi dedicati al? “Anzitutto grazie mille a lei. Beh, sì, ilrappresenta un qualcosa dimia. Nel bene e nel male ne ha condizionato l’esito determinando mie scelte difficili che poi si sono verificate utili e vincenti. Diciamo che anche io ho calcato il campo verde, ma gli infortuni hanno avuto la meglio.