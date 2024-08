ATP 250 Winston-Salem Sonego conquista i quarti di finale dopo il forfait di Shang

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 – Prosegue il cammino di Lorenzo, all’ Atp 250 di, in North Carolina. L’Azzurro,aver battuto il 22enne svizzero Dominic Stricker, per 6-4, 6-1, è volato agli ottavi di. Qui avrebbe dovuto giocare con Juncheng, che ha invece dato. E allora il tennista torinese ha ottenuto l’accesso al turno successivo. E’ stato subito eliminato Luciano Darderi. Quest’ultimo è uscito al primo turno, per 6-2 6-4, contro il belga David Goffin (n.90). Foto Adelchi Fioriti Fitp/internazionalibnlditalia.com ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.