The Acolyte niente Stagione 2 | Lucasfilm cancella la serie Star Wars

(Di martedì 20 agosto 2024) La, che aveva scatenato da subito delle polemiche, non continuerà con una secondama si interromperà bruscamente Thenon proseguirà con una2. Secondo quanto riportato,hato ladopo che si è rivelata una delle uscite più controverse del franchise. Sebbene laabbia ottenuto un punteggio positivo del 78% su Rotten Tomatoes da parte della critica, l'Audience Meter del pubblico si attesta su un misero 18%, consacrandola come uno dei prodotti meno apprezzati dai fan della saga. Primalive-action ambientata nell'era dell'Alta Repubblica del franchise di, Theha come protagonista Amandla Stenberg nei panni di due gemelle che si trovano ai lati opposti della Forza.