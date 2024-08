Terry Bogard è pronto a debuttare in Street Fighter 6

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 20 agosto 2024) Oggi Capcom, nella cornice della Gamescom, ha mostrato per la prima volta il nuovissimo moveset dedicato a, il prossimo personaggio che entrerà a far parte del roster di6!, oltre a presentare un grandissimo moveset, arriverà con un secondo outfit ispirato alla sua apparizione in Fatal Fury: City of the Wolves, dove sfoggia una giacca marrone e jeans. Acquisite questo look retrò e vestitevi per fare colpo massimizzando il vostro legame con lui in World Tour o con le monete