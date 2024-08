Stalking e violenze | cartellini gialli in aumento Come funziona l’ammonimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Milano, 20 agosto 2024 – “è una prima spia che si accende per rendere una persona consapevole di dover cambiare condotta”. Lo spiega Paolo Giulini, presidente del Cipm, Centro italiano per la promozione e la mediazione, criminologo clinico e docente dell’Università Cattolica. Nel polo che dirige, da 7 anni si concretizza il “Protocollo Zeus“ contro la violenza di genere, frutto dell’alleanza con la polizia di Stato, in cui una squadra di criminologi e psicologi incontra stalker e violenti (e chi è a un passo dal diventarlo) per aiutarli a cambiare rotta. Una collaborazione attiva “tra noi, la Questura di Milano e una trentina di altre Questure in Italia”, aggiunge. “I Cipm sono presenti in 11 regioni”. Gli ammonimenti del questore di Milano, dal 1° giugno al 15 agosto, sono stati 75. Aumentati del 34% rispetto al 2023.