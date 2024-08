Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) CARPI Lo ha lanciato giovanissimo nel 2016 a Castelvetro da under inD, quando Marcello Sereni era appena uscito dal settore giovanile del Sassuolo. Otto anni dopo mister Serpini può nuovamente contare sull’attaccante classe ’96 nato a Modena, fra i migliori di un Carpi ancora in rodaggio nell’1-1 di domenica a San Felice con la Clodiense. "Gara complicata – spiega Sereni – ma dopo un avvio difficile abbiamo preso le misure e fatto il nostro gioco. Io sono entrato nel secondo tempo e ho provato a mettermi in mostra, mi era dispiaciuto saltare per squalifica la Coppa Italia. Ora però la testa è solo sul Rimini: buona squadra con valori importanti ma noi siamo pronti e la prepareremo nel migliore dei modi. Dal canto mio spero di trasmettere un po’ di esperienza ai nostri tanti giovani".