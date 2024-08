Rivalta Bormida Alessandria uccide figlio disabile e moglie poi si toglie la vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024)), 20 agosto 2024 – Strage in famiglia a). Luciano Turco ha ucciso a colpi di pistola ilDaniel e laGiuseppina Rocca detta Pinuccia poi ha rivolto l’arma contro di sè e si è suicidato. Non si sa con precisione quando sarebbero avvenuti i fatti, ma la scoperta dei corpi è avvenuta questa mattina. Secondo le prime notizie raccolte, Luciano Turco, l’uomo che ha fatto fuocondoe poi suicidandosi anell’Alessandrino, e Giuseppina Rocca erano sposati ma separati da tempo. Pinuccia viveva con ilDaniel, era rimastoa seguito di un incidente in moto avvenuto nel 1993. Luciano Turco risiedeva invece nell’Ovadese. Luciano Turco avrebbe sparato con una pistola regolarmente denunciata.