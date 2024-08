Ricoverata in ospedale e operata Brutto incidente per l’attrice italiana del momento

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Brutta disavventura per la popolare attrice. È stata protagonista di numerosi film, oltre 20, e ben quattro serie tv, ma ha raggiunto l’apice del successo soprattutto interpretando Giulia Giordano nella fiction “Doc – Nelle tue mani” al fianco di Luca Argentero. Stiamo parlando ovviamente di Matilde Gioli che recentemente è salita agli onori della cronaca rosa per le novità nella sua vita sentimentale. Tre anni fa Matilde Gioli si è fidanzata con Alessandro Marcucci, maestro di equitazione conosciuto grazie ai cavalli: “Avevo voglia di fare un giro su questi splendidi animali, per conto mio, – la rivelazione del– per stare a contatto il più possibile con la natura. Ho cercato su Internet un maneggio ed è uscito il numero di telefono di Alessandro”.