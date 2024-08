Ranking ATP Sinner torna ad avere oltre 2000 punti di vantaggio su Djokovic e Alcaraz!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Numeri impressionanti. Jannikprosegue nel suo incedere super convincente in questa stagione. Il tennista nostrano ha sconfitto nella notte italiana l’americano Frances Tiafoe e ha vinto il Masters1000 di Cincinnati. Si tratta del terzo titolo 1000 della carriera, del secondo in questo 2024. Un’annata in cui i tornei vinti da Jannik sono stati ben cinque, in altrettante Finali disputate. Vittorie e prestazioni che si esprimono in maniera sintetica nella classifica mondiale, che Jannik comanda con sempre più margine sugli avversari. L’azzurro, infatti, ha portato a ben 2300ilsu Novak(n.2 del mondo) e a 2400 sullo spagnolo Carlos(n.3 del mondo). Un tesoretto che consentirà al nostro portacolori di rimanere al vertice a prescindere da quanto accadrà negli US Open.ATP 1. Jannik97602. Novak74603.