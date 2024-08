Quarto binario Rho-Parabiago Prima occupazione d’urgenza L’area verde diventerà parcheggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Sul cartello affisso si legge: "Si avvisano i proprietari delche la stessa è chiusa per i lavori di realizzazione del quadruplicamento della linea Rho-". Siamo in via Pregnana a Vanzago, qui nei giorni scorsi Italferr ha occupatolaarea di proprietà privata nell’ambito del progetto di potenziamento della linea ferroviaria Rho-. Su quella che oggi è un’areasorgerà ilal servizio della nuova stazione ferroviaria. Dopo sopralluoghi e lavori preventivi fatti nel mese di luglio, la contestata opera pubblica sta diventando realtà.