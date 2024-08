Qual era il vero finale di Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 20 agosto 2024) Il– Ov: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba è uno dei cult movie di. Uscito nel 1964, in piena paranoia da Guerra Fredda, è tratto dall’omonimo romanzo di Peter George. Il film racconta di un imminente attacco nucleare all’Unione Sovietica voluto da un generale americano fuori di testa. E scandisce questo conto alla rovescia senza appello nella base dove il piano è ordito, sull’aereo in missione per il bombardamento e nella sala dei bottoni dove gli americani provano a fermarlo. In un vortice surreale e grottesco, gestito alla perfezione da Peter Sellers che interpreta ben tre personaggi: il colonnello Lionel Mandrake, il presidente Merkin Muffley e il dott.(ex nazista, riciclatosi come esperto di guerra). Nell’epilogo, l’Olocausto nucleare tanto temuto si compie.