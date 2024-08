Perché Sinner resterà n 1 al mondo almeno fino al 13 ottobre Poi tante cambiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) In virtù della vittoria ottenuta a Cincinnati, Jannikil numero 1 delal 13, data di conclusione dell’ATP Masters 1000 di Shanghai: dopo gli US Open, infatti, il circuito ATP si fermerà per una settimana per lasciare spazio alla Coppa Davis, mentre nella settimana successiva si giocheranno due ATP 250 (a Chengdu ed Hangzhou). Questi due tornei si concluderanno di martedì, il 24 settembre, ma non vi prenderà parte nessuno dei primi 5 della classifica mondiale, mentre nella settimana ancora successiva si giocheranno due ATP 500, a Tokyo e Pechino, che termineranno, rispettivamente, martedì 1° e mercoledì 2. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, il numero 1 delpotrà essere rimesso in discussione con l’aggiornamento di lunedì 14