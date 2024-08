Per il Salvator Mundi un ' Louvre saudita'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Il quadro più caro nella storia del mondo finirà al centro di un nuovo museo in Arabia: è quanto rivela un nuovo documentario in due parti della Bbc sul principe ereditarioMohammad bin Salman che nel 2017 avrebbe acquistato da Christie's a New York ilattribuito a Leonardo per 450 milioni di dollari, un record nella storia delle aste. In attesa della nascita del "delle sabbie", l'immagine frontale di Cristo con in una mano un globo di cristallo e l'altra alzata in atto benedicente è sotto chiave in un caveau di Ginevra, non sullo yacht del suo acquirente che lo aveva comprato attraverso un prestanome. "E' in magazzino da allora", ha detto all'emittente britannica un confidente del reale di Riad.