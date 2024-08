Marsiglia | Mbemba chiama cugino un dirigente niente stipendio per dieci giorni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Una parola fuori posto costa caro a Chancel, difensore dele della nazionale del Congo, che non ha gradito la scelta di Roberto De Zerbi di non puntare su di lui per la stagione appena iniziata. Il giocatore, infatti, ha avuto un colloquio con Ali Zarrak, braccio destro del ds Medhi Benatia, e responsabile del dipartimento riserve dell’OM, al quale doveva essere relegato il centrale difensivo. Durante il colloquio coldella parte sportiva,lo avevato “”, e gli ha mostrato anche due dita con un gesto abbastanza minaccioso secondo Zarrak, che ha dunque riferito tutto alla società.