Maria D’Auria | l’arbitro donna che superò il patriarcato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 agosto 2024) “Cultura, Turismo, Lavoro”: un progetto della Fondazione AnnaCatalano, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR Transizione digitale Organismi Culturali e creativi”. Fiumicino, 20 agosto 2024 – Rispetto, disciplina, costanza e sacrificio: questi sono i valori dello sport in generale. Valori che nel gioco del calcio hanno un’importanza fondamentale. E per quello che è sempre stato visto un mondo prettamente “maschile”, c’è una figura importante nel panorama dello sport locale e non solo:, 71enne di Fiumicino, ha dedicato la sua vita allo sport. Inizia con l’atletica leggera, poi diventa calciatrice, una delle prime donne arbitro e allenatrice.