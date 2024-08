Le Regine del Crimine | Chisako Kakehi La vedova nera giapponese

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 agosto 2024) Il 29 giugno 2021 la Corte Supremaha confermato la condanna a morte emessa nel 2017 nei confronti di una donna soprannominata la “”, condannata per l’omicidio di tre uomini con il cianuro.I cinque giudici della Corte Suprema hanno concordato all'unanimità che la pena di morte è giustificata per, 74 anni all’epoca. Il team legale diaveva fatto ricorso contro la condanna a morte, sostenendo che soffriva di demenza e non era in grado di prendere parte a un processo penale. Tuttavia, la Corte Suprema ha respinto il suo ricorso.