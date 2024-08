L’aggressione brutale Tassista preso a martellate Serata da incubo in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Aggredisce auna fine corsa. Gravissimo episodio di violenza, nella tardadi domenica, poco dopo le 22, in via Tortini, nella zona del quartiere San Fereolo a Lodi: secondo quanto ricostruito, un 25enne di origini senegalesi ma nato in Italia, domiciliato a Sant’Angelo Lodigiano, ha richiesto il servizio di trasporto da San Donato Milanese a Lodi. E’ salito sull’auto, ha indicato il percorso al conducente, un 38enne albanese, e nulla faceva presagire che la situazione sarebbe degenerata da lì a poco. Dopo una ventina di minuti, ilsi è fermato al punto convenuto, ma al momento di pagare la corsa, circa 80 euro pattuiti ad inizio del viaggio, ne è nata una discussione, scaturita subito dopo in violenza