Inter tra disfattismo ed estrema convinzione | la verità sta nel mezzo

(Di martedì 20 agosto 2024) L’sta per concludere il suo calciomercato estivo con il probabile acquisto di un difensore in grado di rappresentare il braccetto sinistro del presente e del futuro. Il giudizio complessivo sul mercato deve tener conto dei colpi a parametro zero già effettuati. LA SITUAZIONE – L’ha condotto una sessione estiva di calciomercato improntata alla soddisfazione di un requisito su tutti: completare la rosa con tanti potenziali titolari in ogni reparto del campo. In questo senso si inserisce la decisione dei nerazzurri di affondare il colpo per Tomas Palacios, difensore classe 2003 del Talleres, per il quale i prossimi giorni saranno decisivi nel senso della possibile conclusione dell’affare. Al momento le alternative sono state messe in stand-by, nell’auspicio di poter chiudere nel breve termine per l’acquisto dell’argentino.