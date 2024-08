Giana segnali positivi | Avanti con pieno merito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) La prima di campionato domenica sera al Menti contro il quotato Vicenza per laErminio, fresca di qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, non sarà una sfida da affrontare con timori referenziali ma con il migliore degli atteggiamenti. I ragazzi di mister Chiappella dopo essersi garantiti il passaggio del turno nella vittoriosa gara contro la Virtus Entella, possono preparare sull’onda dell’entusiasmo il difficile esordio ma anche con la necessaria concentrazione dal momento che troveranno una delle corazzate del torneo, come quella biancorossa in cui si sta mettendo in luce, il bomber Nicola Rauti, legnanese di nascita ma di scuola torinista.