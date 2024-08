Genitori al limite per il rientro a scuola | svelato il trucco per addormentare i bambini e salvare la normalità

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 20 agosto 2024)alper ililperlaSettembre è alle porte e con esso l'inevitabile ritorno tra i banchi di: un momento che può essere carico di ansia per i più giovani e di preoccupazione per i. Come fare per non essere sopraffatti e trasformare il ritorno ain un'opportunità positiva? Una volta terminate le vacanze e in vista del suono della prima campanella, è tempo di lasciarsi alle spalle la spensieratezza estiva e riprendere le buone vecchie abitudini quotidiane. Isi trovano di fronte al compito di riorganizzare la vita familiare per garantire che il ritorno sui libri dei propri figli sia il meno traumatico possibile, accompagnato da un clima di tranquillità e stimoli positivi.